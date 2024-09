La connettività 5G rappresenta un notevole miglioramento per il settore delle telecomunicazioni, in quanto consente la trasmissione di dati a velocità molto elevate, rendendo possibili applicazioni impensabili con gli standard precedenti.

Solo che questa tecnologia ha bisogno di un certo quantitativo di stazioni base per garantire un’adeguata copertura del territorio e ciò fa nascere il problema di trovare le postazioni adatte per la loro installazione, senza tenere conto del fatto che questi impianti non sono molto piacevoli da guardare e spesso generano le lamentele di coloro che abitano nei pressi delle location scelte.

Ebbene, dal Giappone arriva una soluzione che potrebbe consentire di superare questo problema.

Dal Giappone arriva una soluzione rivoluzionaria per il 5G

Al fine di evitare di installare apparecchiature antiestetiche su sempre più spazi condivisi, le aziende giapponesi stanno sviluppando delle antenne in vetro trasparente che consentono alle finestre di fungere da stazioni base, che possono poi essere condivise da diversi operatori.

Lo scorso mese la società di comunicazioni JTower, con sede a Tokyo, ha annunciato l’installazione di una nuova antenna in vetro su una finestra nel quartiere Shinjuku della capitale nipponica, creata dal produttore di vetro AGC e dal gestore di telefonia mobile NTT DoCoMo.

Si tratta della prima antenna al mondo capace di trasformare una finestra in una stazione base, soluzione che può essere fissata all’interno di una finestra di un edificio, il tutto senza rovinare il paesaggio urbano o l’aspetto esterno dell’edificio.

WAVEANTENNA, questo il suo nome, utilizza materiali conduttivi trasparenti insieme a resina conduttiva trasparente, inseriti tra due lastre di vetro, con la possibilità di modificare lo spessore dell’antenna per ovviare ad eventuali perdite di segnale.

A dire di AGC, le antenne in vetro possono aiutare ad ampliare la copertura 5G, in quanto la condivisione delle infrastrutture diventerà sempre più importante per gli operatori telefonici, rendendo inoltre più semplice la selezione dell’altezza di installazione appropriata.