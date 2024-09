La serie Samsung Galaxy Tab S10 praticamente non ha più segreti e dopo vari dettagli e render, ora sono emerse anche le immagini delle cover con tastiera per questo imminente tablet Android. In base a quanto trapelato ci sarebbero due cover con tastiera, una con trackpad e una senza, e anche delle cover sottili.

La cover con tastiera di Samsung Galaxy Tab S10 avrebbe un tasto Galaxy AI

Per quanto riguarda la nuova cover a libro sembra che Samsung inserirà un tasto dedicato per attivare l’assistente Galaxy AI, sostituendo il tasto Lang disponibile sulla tastiera della cover a libro della generazione precedente. Il nuovo tasto Galaxy AI potrebbe essere simile al tasto Windows Copilot in termini di funzionalità e appare posizionato accanto al tasto Alt sul lato destro.

Secondo quanto riferito Samsung lancerebbe anche due cover con tastiera più sottili per la serie Galaxy Tab S10. Una di queste avrebbe un trackpad ed entrambe sarebbero disponibili nelle due varianti di colore nero e bianco.

Secondo precedenti indiscrezioni il colosso sudcoreano lancerebbe Samsung Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra, quindi non ci sarebbe un modello base quest’anno. Il lancio dei nuovi tablet è atteso a ottobre.