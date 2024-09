In attesa della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra, in Rete continuano a susseguirsi le apparizioni di questi due tablet che il colosso coreano si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore sono state pubblicate molte nuove immagini dei due device di Samsung, accompagnate dalle loro caratteristiche, tanto che oramai lo spazio per l’immaginazione è davvero limitato.

Design e caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra

La principale differenza tra i due tablet per quanto riguarda il design è rappresentata dalla presenza di un notch nel modello Ultra (che è anche più grande), che potrà vantare delle cornici un po’ più piccole.

Ricordiamo che tra le caratteristiche di questi tablet vi dovrebbero essere un processore MediaTek Dimensity 9300+, un display Dynamic AMOLED 2X “Anti-Reflection” da 12,4 pollici (Plus) o da 14,6 pollici (Ultra) con refresh rate a 120 Hz, una scocca in alluminio resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP68), il supporto Wi-Fi 6E (Plus) o Wi-Fi 7 (Ultra), un peso di 571 grammi (Plus) o 718 grammi (Ultra), il supporto S Pen e due colorazioni (Moonstone Gray e Platinum Silver).

Dal punto di vista software, infine, i nuovi tablet dovrebbero arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia One UI basata su Android 14 e, ovviamente, le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale del pacchetto Galaxy AI.

Ecco la galleria di immagini di Samsung Galaxy Tab S10 Plus:

E questa è la galleria di immagini di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra:

Per quanto riguarda i prezzi, infine, un paio di giorni fa dalla Svizzera sono arrivate delle interessanti anticipazioni che confermano che il colosso coreano ha in programma di lanciare questi due tablet nella fascia premium e sfidare così la famiglia iPad.