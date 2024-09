Il cinturino Performance Loop Band per Google Pixel Watch era apparso su Amazon poco dopo l’annuncio di Google di Pixel Watch 3.

La pagina prodotto lo definiva come “il tuo compagno di corsa” in quanto il cinturino era descritto come micro-regolabile per una vestibilità perfetta con la giusta quantità di elasticità durante gli allenamenti.

La pagina riportava inoltre che il cinturino sarebbe stato realizzato con filato di poliestere, nylon ed elastan riciclato e avrebbe utilizzato anse in acciaio inossidabile per fissarlo a Pixel Watch.

Ora i siti Web canadesi di Best Buy e Amazon elencano nuovamente il prodotto ribadendo i dettagli di cui sopra e aggiungendone di nuovi.

Il cinturino “Performance Loop Band” di Google Pixel appare su Best Buy e Amazon

Best Buy riporta che il cinturino Performance Loop Band di Google Pixel Watch 3 (41 mm) offre funzionalità e stile ed è micro-regolabile per una vestibilità perfetta, con la giusta quantità di elasticità durante gli allenamenti, inoltre è realizzato in un comodo tessuto riciclato.

I colori disponibili sono grigio scuro, grigio chiaro, verde e rosa e siccome vengono menzionati Pixel Watch 3 da 41 mm e 45 mm, questa nuova opzione dovrebbe riguardare tutta la gamma.

La pagina prodotto di Amazon aggiunge che il cinturino è impermeabile, traspirante e sarà venduto in diverse taglie, tuttavia la descrizione potrebbe non essere del tutto corretta in quanto presenta più di un tipo di cinturino.

Il prezzo indicato da entrambi i rivenditori canadesi è di 79,99 dollari, tuttavia il cinturino Woven per Pixel Watch costa 79,99 in Canada, ma viene venduto a 59,99 dollari negli Stati Uniti. Google non ha ancora comunicato quando potrebbe debuttare questo prodotto.