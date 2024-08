Dopo settimane di anticipazioni e indiscrezioni senza sosta, martedì è finalmente arrivato il momento della presentazione ufficiale della serie Google Pixel Watch 3.

Così come previsto, sono due i modelli lanciati dal colosso di Mountain View: il primo con un formato da 41 mm e un secondo da 45 mm, così da accontentare anche coloro che da tempo chiedevano uno smartwatch con un display dalle dimensioni più generose.

Queste sono le principali caratteristiche (mentre la scheda tecnica completa la trovate qui):

Actua Display AMOLED LTPO da 1,2 o 1,4 pollici (320 ppi) con luminosità fino a 2.000 nit e refresh rate da 1 a 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 5100

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, GPS, LTE (sull’apposita versione)

batteria da 307 mAh (41 mm) o 420 mAh (45 mm)

Un inedito cinturino per Google Pixel Watch 3

Sulla versione statunitense di Amazon è stato pubblicato un annuncio relativo ad un cinturino che Google non ha presentato ufficialmente e che sarebbe disponibile soltanto per il modello da 45 mm di Google Pixel Watch 3 (dovrebbe comunque essere prevista anche una versione per il modello da 41 mm).

Il cinturino Google Pixel Watch Performance Loop Band, questo il suo nome, nella colorazione Obsidian ha il seguente aspetto:

Il cinturino assomiglia a quello chiamato Woven Band ma con cuciture più sottili e presenta quattro strisce ovali di velcro. Realizzato in “filato di poliestere, nylon ed elastan riciclato”, ha anche dei piccoli elementi in acciaio inossidabile.

Dotato di un sistema di ganci per stringere a seconda delle necessità, viene definito da Google come un cinturino “micro-regolabile per una vestibilità perfetta e il giusto livello di elasticità durante gli allenamenti”.

Al momento questo cinturino non risulta disponibile mentre il suo prezzo ufficiale dovrebbe essere 49,99 dollari. Probabilmente nel giro di qualche giorno ne sapremo di più.

Ricordiamo che Google Pixel Watch 3 è disponibile all’acquisto in preordine su Google Store nelle versioni da 41 e da 45 mm e in quattro colorazioni con prezzi a partire da 399 euro.

Lo smartwatch può essere pre-ordinato anche su Amazon, con consegna prevista per il 21 settembre.