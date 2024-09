Ora che il codice AOSP di Android 15 è disponibile, i vari produttori di smartphone si sono messi al lavoro per ottimizzare le rispettive interfacce personalizzate e ciò riguarda ovviamente anche OnePlus, il cui team di sviluppatori si sta dedicando ad OxygenOS 15.

Al momento in fase di test, questa nuova versione dell’interfaccia personalizzata di OnePlus porterà con sé diverse novità oltre ad Android 15 e nelle scorse ore in Rete sono emersi alcuni interessanti dettagli al riguardo.

Alcune delle presunte novità di OxygenOS 15

Una delle novità principali dovrebbe essere rappresentata da un Centro di controllo ridisegnato e ispirato ad alcune soluzioni già viste su iOS e HyperOS.

In alto gli utenti troveranno due toggle, seguiti da un lettore multimediale (dimensioni 2×2), uno slider per la luminosità luminosità (dimensioni 1×2) e un pannello del volume (dimensioni 1×2). Ed ancora, vi saranno dei pulsanti circolari 1×1 per altre impostazioni rapide e sarà possibile scorrere queste pagine e modificare il layout in base alle proprie esigenze.

Un’altra delle modifiche riguarda il cursore del volume, che inizia come un cursore grande ma va restringendosi quando si preme di nuovo, proprio come su iOS.

Anche nell’app fotocamera c’è una novità ispirata ad iOS, ossia un’opzione per scattare foto live (verrà realizzato un breve video ogni volta che si fotografa un soggetto in movimento).

Tra le altre novità di OxygenOS 15 vi sono l’Easter Egg del logo Never Seattle (è sufficiente digitale nella calcolatrice “1+=” per vederlo apparire), la possibilità di personalizzare quasi ogni aspetto della schermata di blocco e una funzione per le notifiche in stile Dynamic Island di iOS.

La versione beta di OxygenOS 15 dovrebbe essere rilasciata tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo mentre per quella pubblica bisognerà avere pazienza probabilmente fino alle ultime settimane del 2024.