AInput è un’applicazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire risposte o riscrivere il testo in vari stili su quasi tutte le app.

Lo strumento permette di scegliere uno stile casual, ammiccante o professionale in modo da ottenere risposte rapide, battute amichevoli, risposte sarcastiche, arrabbiate, provocanti, formali, ecc.

AInput suggerisce risposte per ogni situazione sfruttando l’intelligenza artificiale

Ad esempio, la risposta AI permette di ricevere suggerimenti di risposta creativi sui social media e sulle app di appuntamenti in oltre 10 stili, mentre la riscrittura AI riformula il messaggio o testo in quasi tutte le app in oltre 10 stili, inoltre è possibile chattare con l’IA o effettuare ricerche sul Web senza uscire dall’app corrente.

AInput è ampiamente personalizzabile, infatti permette di scegliere in quali app si desidera utilizzarlo, selezionare i toni preferiti rispettivamente per la risposta AI e la riscrittura, salvare e riutilizzare i propri messaggi personalizzati in AI Chat, selezionare l’assistente chat AI preferito tra quelli gratuiti e quelli a pagamento.

L’app permette di ottenere una comunicazione espressiva, creativa e coinvolgente e con le parole giuste per ogni circostanza.

AInput è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e acquisti in-app, ma al momento della scrittura è ancora in versione beta.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.