La scorsa settimana Samsung ha iniziato a distribuire la One UI 6.1.1 per i dispositivi idonei e sebbene introduca molte nuove funzionalità, la nuova One UI ne perde alcune che erano presenti nella precedente One UI 6.1.

Una di queste è la rotazione automatica dei widget che mostrava quello più pertinente imparando il modello di utilizzo dell’utente. Un utente Reddit segnala che dopo aver installato l’aggiornamento One UI 6.1.1 sul proprio smartphone Samsung Galaxy non è più riuscito a individuare la relativa opzione.

Samsung rimuove la rotazione automatica dei widget con la One UI 6.1.1

Molti utenti affermano che la funzionalità non ruota mai i widget come ci si aspetterebbe, mentre altri la trovano particolarmente utile, quindi è possibile che Samsung abbia deciso di rimuoverla perché non funzionava correttamente, ma l’azienda avrebbe potuto correggerla piuttosto che eliminarla.

Tuttavia è possibile che Samsung abbia rimosso l’opzione con un aggiornamento di Samsung Home piuttosto che con l’aggiornamento One UI 6.1.1.

Il 9 settembre Samsung ha iniziato a distribuire in Italia la One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra e ieri ha iniziato il rilascio per i modelli di punta del 2023, ossia Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra.