Nelle prossime settimane Qualcomm presenterà il suo nuovo SoC di punta e Xiaomi è già pronta per le celebrazioni, in quanto dovrebbe essere il primo produttore a presentare uno smartphone Android con il nuovo chipset.

Il presidente di Xiaomi Lu Weibing ha espresso sul social cinese Weibo tutto il suo entusiasmo per l’imminente lancio del SoC Snapdragon 8 Gen 4 che prevede l’integrazione di 8 core, due dei quali ad alte prestazioni.

Questa configurazione rappresenta una novità, in quanto solitamente è presente un solo core ad altre prestazioni, quindi Xiaomi promette testualmente “velocità di clock ultraelevata, prestazioni ultrapotenti e consumo energetico estremamente basso” per i suoi smartphone di punta della gamma Xiaomi 15.

Lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà una svolta per il settore dei chip

Lu Weibing sottolinea inoltre che i tre anni di sviluppo e ricerca congiunti porteranno a una svolta nell’industria dei chip, poiché ci sarà il “salto di prestazioni più significativo della storia” grazie a una microarchitettura a livello di desktop.

Per la presentazione ufficiale del nuovo chipset bisognerà pazienzare sino allo Snapdragon Summit 2024, evento in programma per il 21 ottobre, mentre l’esordio sul mercato dovrebbe avvenire nelle settimane successive in Cina a bordo degli smartphone della serie Xiaomi 15.