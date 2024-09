Sarà presentato domani, 11 settembre, il nuovo rugged phone FOSSiBOT F109, l’ultima fatica del brand cinese specializzato proprio in questa tipologia di prodotti. La scheda tecnica promette davvero bene e nonostante alcune soluzioni di buon livello, il prezzo di vendita sarà uno dei suoi punti di forza.

Tecnologia e durabilità

Il chipset MediaTek Dimensity 6300+ garantisce la connettività 5G, non ancora così diffusa su questa tipologia di prodotto, e prestazioni di tutto rispetto grazie a una CPU octa core (2 Cortex A76 a 2,2 GHz e 6 Cortex A55 a 2 GHz) con 8 GB di RAM che possono salire fino a 24 GB utilizzando la memoria virtuale e 256 GB di spazio di archiviazione. Per i più esigenti è possibile montare microSD fino a 2 TB per poter archiviare una enorme quantità di dati.

FOSSiBOT F109 è il primo rugged phone 5G di fascia media a proporre un doppio schermo. Oltre allo schermo principale HD+ da 6,75 pollici, con fattore di forma 20:9, è infatti presente uno schermo posteriore, situato al centro del comparto fotografico, da 1,32 pollici. Questo schermo è pensato per mostrare informazioni importanti senza dover accendere lo schermo principale, così da aumentare l’autonomia.

Di buon livello il comparto fotografico, con un sensore principale da 50 megapixel, assistito dall’intelligenza artificiale, con un sensore macro da 5 megapixel e una fotocamera frontale da 16 megapixel, per selfie di qualità. Trattandosi di un dispositivo rugged non mancano ovviamente le certificazioni IP68 & IP69K, oltre a quella MIL-STD-810H che garantisce il rispetto dei rigidi standard militari.

La batteria da 10.600 mAh offre un’elevata autonomia, che può raggiungere i 25 giorni in stand-by con SIM inserita ma che con un utilizzo normale può coprire almeno tre giorni di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica. La ricarica a 18 watt permette di fare il pieno in circa 4 ore, ideale per chi preferisce ricaricare lo smartphone di notte e non ha particolarmente fretta.

Non mancano un lettore di impronte digitali, per garantire la sicurezza dei propri dati, e il supporto alla tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità o per la condivisione rapida di file. Il sistema operativo, infine, è Android 14, senza particolari personalizzazioni.

Potete acquistare FOSSiBOT F109 sullo store ufficiale o su AliExpress utilizzando i link sottostanti. Il prezzo di listino è di 269,99 dollari ma in occasione del lancio potete acquistarlo a soli 169,99 dollari. Acquista FOSSiBOT F109 su AliExpress a 169,99 dollari

su AliExpress a 169,99 dollari Acquista FOSSiBOT F109 sullo store ufficiale a 169,99 dollari

Informazione Pubblicitaria