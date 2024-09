Anche Huawei ha un’applicazione dedicata agli utenti che desiderano poter fare affidamento su un valido assistente per tenere sotto controllo la propria salute, ossia Huawei Health, che nelle scorse ore si è arricchita di un’interessante novità.

Ci riferiamo ad un’opzione di abbonamento, chiamata Health+, che consente agli utenti di avere accesso ad un pacchetto di funzionalità aggiuntive rispetto a quelle disponibili nella versione normale dell’app.

Cosa è possibile avere con l’abbonamento Huawei Health+

Huawei Health+ consente agli utenti di sperimentare determinate funzioni e valutazioni di tipo sanitario in anticipo, il tutto dietro il pagamento di un apposito canone.

Tra le funzionalità esclusive messe a disposizione degli utenti che decideranno di sottoscrivere un abbonamento a Huawei Health+ vi sono nuovi allenamenti di livello avanzato che non sono presenti nella versione standard, la possibilità di ascoltare musica rilassante (ideale per ridurre lo stress e favorire un buon sonno) ed esercizi di respirazione (per aiutare gli utenti a sentirsi rilassati e riposati).

Ma è probabile che, oltre queste tre funzioni, l’abbonamento studiato dal produttore cinese sblocchi altri strumenti per chi deciderà di sottoscriverlo.

Al momento Huawei Health+ sembra essere disponibile soltanto in Francia ma è probabile che nel corso delle prossime settimane venga messo a disposizione anche di utenti che risiedono in altri Paesi europei.

Quanto costa l’abbonamento

Huawei ha deciso di proporre agli utenti interessati due formule per sottoscrivere il suo nuovo abbonamento: il canone mensile costa 7,99 euro mentre quello con pagamento annuale costa 59,99 euro.

In entrambi i casi è previsto il rinnovo automatico ma gli utenti possono procedere alla disdetta in qualsiasi momento direttamente dall’applicazione.

Probabilmente questo abbonamento sarà annunciato ufficialmente la prossima settimana in occasione dell’evento di lancio Global Innovative Product del 19 settembre.