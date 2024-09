Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Samsung Galaxy S25.

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che su X si è soffermato in particolare su quelle che dovrebbero essere le dimensioni di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ecco quanto dovrebbe essere grande Samsung Galaxy S25 Ultra

A dire del lekaer, il modello più costoso della nuova generazione della gamma di punta del colosso coreano dovrebbe essere lungo 162,8 mm, largo 77,6 mm e spesso 8,2 mm.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere uno dei modelli top di gamma meno spessi tra quelli che saranno lanciati nel corso del 2025.

Tanto per avere dei termini di paragone, Samsung Galaxy S20 Ultra ha uno spessore di 8,8 mm, Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22 Ultra e Galaxy S23 Ultra hanno invece uno spessore di 8,9 mm mentre il modello di quest’anno è spesso 8,6 mm.

Sempre il leaker, nel rispondere alle varie domande dei suoi follower, ha confermato che il nuovo modello Ultra non dovrebbe introdurre novità per quanto riguarda la velocità di ricarica rispetto alla precedente generazione, offrendo agli utenti il supporto a 45 W.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone, almeno stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, una scocca in titanio, una batteria da 5.000 mAh e nuove funzionalità che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Per la sua presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino alle prime settimane del prossimo anno.