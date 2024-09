Un paio di mesi fa era emerso che Google stava lavorando per aggiungere il supporto per la creazione di archivi ZIP all’app Files di Google. Ora abbiamo finalmente la possibilità di vederla in azione.

A luglio la nuova opzione “Comprimi” in Files by Google sembrava consentire la compressione di singoli file o directory complete. Nella nuova versione beta 1.4831.672243909.0 dell’app lo strumento non è ancora attivo e accessibile al pubblico, ma ora sembra essere effettivamente implementato.

A breve l’app Files di Google supporterà gli archivi compressi

Attualmente nell’ultima beta basta toccare il menu a tre punti a destra della cartella che si desidera comprimere, quindi selezionare la nuova opzione “Comprimi” e inserire un nome per il file dell’archivio.

L’app non richiede impostazioni di compressione e sembra utile soprattutto quando si devono spostare o condividere molti file, piuttosto che a far risparmiare spazio di archiviazione. Ecco un esempio.

Questo imminente strumento sembra un’aggiunta valida all’app, ma prossimamente Files di Google non supporterà più alcuni dispositivi Android datati ancora in circolazione, poiché con questa versione beta, l’app smette di supportare Android 5, 6 e 7.

Con le sopracitate versioni Android, l’app Files di Google non sarà più accessibile una volta che questa beta passerà al canale stabile. Se state valutando di passare a un nuovo smartphone Android potete consultare la rubrica sottostante.