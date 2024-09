Fino a qualche anno fa sembrava impossibile che una canzone generata dall’intelligenza artificiale potesse essere scambiata per una autentica, ma ora quel momento è arrivato poiché esistono strumenti in grado di sintetizzare in maniera credibile tanto la voce quanto la musica.

Visto che ormai sta diventando sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è sintetizzato, il team di YouTube ha alcune idee su come affrontare questa spinosa questione.

YouTube non permetterà più che l’intelligenza artificiale rubi la scena

La piattaforma di Google sta sviluppando una nuova tecnologia all’interno di Content ID, il suo sistema per identificare materiale protetto da copyright, che secondo l’azienda è in grado di individuare il canto sintetizzato dall’intelligenza artificiale. In pratica il sistema di YouTube è progettato per carpire la voce clonata di un creatore quando viene utilizzata in un brano.

Dal lato dello spettatore, questo strumento potrebbe aiutare l’utente a essere consapevole che la musica che sta ascoltando sulla piattaforma sia autentica e non un’imitazione generata dall’intelligenza artificiale che sfrutta il duro lavoro di qualcun altro. YouTube sta attualmente lavorando con diversi partner per perfezionare questo strumento e afferma che lancerà un programma pilota all’inizio dell’anno prossimo.

Google fa sapere che sta sviluppando anche una tecnologia che aiuterà tutti, dai creatori agli atleti e agli attori, a individuare contenuti generati dall’intelligenza artificiale che utilizzano i loro volti senza consenso.

L’obiettivo è proteggere l’immagine dei creator e garantire che gli utenti abbiano accesso a contenuti autentici su YouTube, tenendo quelli ingannevoli fuori dalla piattaforma, ma bisognerà vedere quanto bene funzionerà logicamente.