Continuano senza sosta le indiscrezioni relative agli smartphone della serie Samsung Galaxy S25, il cui lancio è in programma per l’inizio del prossimo anno.

Nelle scorse ore un nuovo contributo a chi attende con impazienza di scoprire cosa il colosso coreano ha in serbo per i suoi fan è arrivato dal popolare leaker Roland Quandt, che ha pubblicato su X delle informazioni sullo stato dei lavori.

Le nuove anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S25

A dire del leaker, Samsung ha iniziato a realizzare modelli sample della serie Samsung Galaxy S25 già dal mese di luglio sulla base di quelli che dovrebbero essere i design finali (e che sono stati anticipati nelle scorse settimane).

Inoltre, sempre secondo Roland Quandt, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe vantare un slot per integrare S Pen, accessorio che rappresenta un vero e proprio valore aggiunto per tale device.

Con riferimento a tale modello, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le sue principali caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, fino a 16 GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore, il supporto alla connettività satellitare, il supporto S Pen e una batteria da 5.000 mAh. Inoltre, pare che il team di ingegneri di Samsung si sia impegnato in modo particolare per ridurre lo spessore del device.

Ricordiamo che nei giorni scorsi un report proveniente dalla Corea del Sud ha sostenuto che Samsung potrebbe adottare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 su tutte le versioni, a prescindere dal mercato di destinazione, mettendo fine al dualismo tra CPU Qualcomm ed Exynos.

Per la presentazione ufficiale, salvo colpi di scena, ci sarà da avere pazienza sino all’inizio del prossimo anno e siamo certi che fino a quel momento le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche della serie Samsung Galaxy S25 continueranno a susseguirsi in Rete senza sosta.