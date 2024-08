Da ormai tantissimi mesi, le voci di corridoio suggeriscono che il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra prenderà nettamente distanze dal design del precedente modello, con angoli più arrotondati. Un nuovo rumor delle ultime ore, in particolare, suggerirebbe anche che il prossimo top di gamma di casa Samsung potrebbe essere decisamente più sottile e leggero della concorrenza, rappresentata rispettivamente da iPhone 16 Pro Max e Google Pixel 9 Pro XL: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova indiscrezione.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il top di gamma più sottile di tutti?

Per chi non lo sapesse, Google Pixel 9 Pro XL presenta uno spessore 8,5 millimetri e un peso di 221 grammi: per fare un veloce confronto, il precedente Samsung Galaxy S24 Ultra presentava uno spessore di 8,6 millimetri e un peso di 232 grammi. Sulla base di questo, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe offrire come minimo uno spessore pari a non più di 8,4 millimetri per superare la concorrenza.

Stando a quanto riportato dall’informatore Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Ultra supererà non solo i due dispositivi sopracitati, ma risulterà più sottile e leggero anche di tutti i modelli “Ultra” delle altre compagnie produttrici, andando a includere in questo caso Oppo Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra e Vivo X200 Ultra, che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che l’arrivo di Samsung Galaxy S25 Ultra è previsto indicativamente per i primi mesi del 2025, in concomitanza con i restanti modelli. Al momento si tratta di pure e semplici speculazioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia coreana. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.