Precedenti indiscrezioni hanno suggerito che OnePlus potrebbe saltare la serie OnePlus Ace 4 e lanciare direttamente la gamma OnePlus Ace 5.

Ora un noto informatore rivela alcuni dettagli chiave sui dispositivi della gamma, ovvero OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro.

Trapelano le specifiche chiave di OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro

Secondo quanto affermato su Weibo dal leaker Digital Chat Station, OnePlus Ace 5 sarà animato dal SoC Snapdragon 8 Gen 3, mentre Ace 5 Pro adotterà lo Snapdragon 8 Gen 4.

Entrambi gli smartphone saranno alimentati da una batteria al silicio ad alta densità con una capacità di circa 6.000 mAh, inoltre offriranno un pannello BOE X2 8T LTPO personalizzato con risoluzione 1,5 K e un display piatto con cornici ultrasottili su tutti e quattro i lati e una cornice centrale di rinforzo in metallo.

Il post riporta inoltre che OnePlus Ace 5 includerà una tripla fotocamera da 50 megapixel senza lente periscopica e un sensore ottico per impronte digitali ultrasottile.

OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro potrebbero quindi competere con Redmi K80 e K80 Pro che dovrebbero essere dotati degli stessi chipset.

OnePlus Ace 5 potrebbe essere rinominato come OnePlus 13R nel mercato globale, mentre Ace 5 Pro potrebbe rimanere un’esclusiva per il mercato cinese. Recentemente è emersa anche una tempistica di lancio per OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro.