Ci eravamo lasciati qualche mese fa con l’uscita di OnePlus Ace 3 sul territorio cinese, lanciato poi sul mercato globale con il nome di OnePlus 12R, poco tempo dopo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il celebre informatore Digital Chat Station avrebbe rivelato le specifiche di un nuovo modello, che potrebbe essere verosimilmente chiamato OnePlus Ace 5, saltando di fatto OnePlus Ace 4.

OnePlus Ace 5: le principali specifiche tecniche

Stando a quanto dichiarato da Digital Chat Station, il nuovo OnePlus Ace 5 potrebbe ospitare un display micro-curvo con risoluzione 1,5K da 6,78 pollici di diagonale, andando così a prendere le distanze dai precedenti modelli di OnePlus Ace, che presentavano la doppia curvatura. Lo smartphone monterebbe il processore Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato da un comparto fotocamere con sensore principale da 50 megapixel.

Grande focus sarebbe poi riservato all’autonomia, grazie soprattutto alla presenza di una batteria da 6200 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 100W di potenza, che consentirebbe di ridurre al minimo i tempi. Si tratta a tutti gli effetti di specifiche simili a quanto visto con OnePlus Ace 3 Pro, uscito sul mercato cinese lo scorso giugno. In questo caso OnePlus Ace 5 potrebbe presentare un prezzo decisamente più economico e alla portata di tutti.

Stando alle recenti indiscrezioni, OnePlus Ace 5 sarà annunciato in via ufficiale verosimilmente nel corso di quest’anno, motivo per il quale OnePlus 13R (la versione dedicata al mercato occidentale) potrebbe uscire nei primi mesi del 2025.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) da parte della compagnia per mezzo di un comunicato ufficiale. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da OnePlus, che siao certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.