Torniamo ad occuparci del nuovo tablet dedicato agli appassionati di gaming che REDMAGIC dovrebbe lanciare nei prossimi giorni: stiamo parlando del modello che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di REDMAGIC Gaming Pad.

Nelle scorse ore il produttore ha pubblicato sul social cinese Weibo alcune immagini che confermano quelle che saranno le principali caratteristiche di questo interessante tablet, che potrà contare su una dotazione tecnica di tutto rispetto.

Le principali caratteristiche di REDMAGIC Gaming Pad

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il nuovo tablet di REDMAGIC potrà contare su un ampio display con risoluzione 2.8K, refresh rate a 144 Hz e touch sampling rate a 144 Hz

Al fine di garantire al processore di Qualcomm di lavorare al massimo delle sue potenzialità senza andare incontro a problemi di surriscaldamento, il produttore da deciso di dotare il tablet del sistema di raffreddamento a nove livelli PAD Magic Cooling ICE 2.0.

E che REDMAGIC Gaming Pad sia pensato per gli appassionati di videogame è confermato anche dalla presenza di una configurazione di altoparlanti lineari a quattro canali e dal supporto DTS:X Ultra, con la promessa di un’esperienza audio immersiva.

Per quanto riguarda il comparto imaging, il nuovo tablet di REDMAGIC potrà contare su una fotocamera anteriore da 20 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate e su una fotocamera posteriore da 50 megapixel.

Al momento le altre caratteristiche non sono state confermate in via ufficiale dal produttore asiatico ma è evidente che le premesse sono quelle di un modello di fascia premium, pronto a competere con le alternative della concorrenza.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere sino al 5 settembre e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo REDMAGIC Gaming Pad si andrà a posizionare. Restiamo anche in attesa di informazioni ufficiali sulla sua commercializzazione nei mercati europei.