La funzionalità Corsi di YouTube in sé non è una novità (è stata anticipata nel 2022) ma la notizia più interessante è che verrà distribuita a un numero crescente di creator. E gli aspetti importanti sono due: il lavoro di test condotto su un numero ristretto di creator ha dato risultati positivi e per il futuro potremmo attenderci un settore completamente nuovo e, anche per questo, molto interessante.

Cosa prevede la funzionalità Corsi di YouTube

Come lascia facilmente intuire il nome stesso, Corsi è una funzionalità rivolta agli youtuber con la quale permettergli di sviluppare veri e propri programmi di apprendimento strutturati e multi-lezione. Quello che oggi è disponibile su molti siti dedicati (come Udemy, ma anche LinkedIn Learning) YouTube lo porta all’interno del proprio mondo offrendo ai creator già operativi sulla piattaforma (ma anche a quelli attratti da questa realtà) l’opportunità di monetizzare e offrire contenuti educativi e formativi specifici.

I creator che utilizzano Corsi potranno quindi realizzare un’aula virtuale all’interno del proprio canale YouTube e accedere a una serie di strumenti e funzioni (quiz per testare le competenze acquisite, sezioni per la discussione, eccetera) con i quali proporre le proprie lezioni. I corsi su YouTube possono essere gratuiti o a pagamento (una tantum) offrendo ai creator un’opportunità in più di guadagno ma anche di promozione della propria realtà.

Obiettivo di YouTube è di puntare molto su questa funzionalità sia lato creator (ampliando la platea di coloro che potranno utilizzarla) sia lato utenti prevedendo un badge dedicato che garantisca visibilità a questa tipologia di contenuti. Così quando si effettuerà una ricerca su YouTube tra i risultati compariranno anche i corsi relativi a quell’argomento.

YouTube è al lavoro anche per motivare i partecipanti ai corsi e prevede di farlo inserendo un pannello informativo nella pagina della playlist del corso mostrandone la durata e il progresso raggiunto. Una volta completato il corso comparirà un badge nella scheda Tu.

Per usufruire del servizio i creator non devono fare altro che accedere a YouTube Studio da desktop, cliccare su Crea e selezionare Nuovo corso per poi seguire i passaggi successivi. Al momento la creazione dei corsi è disponibile solo da desktop ma c’è comunque la possibilità di caricare video da mobile per poi, sempre da desktop, aggiungerli al corso. Chi ancora non visualizza la funzione dovrà solamente attendere in quanto il rilascio non sta avvenendo rapidamente, ma una volta completato potrebbero essere davvero tante le opportunità che questo strumento permetterà di cogliere.