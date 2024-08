Non tutti gli aggiornamenti delle app devono essere per forza rivoluzionari per poter fare la differenza. A volte, sono i piccoli ritocchi che migliorano di gran lunga l’esperienza d’uso quotidiana. È il caso dell’ultima novità in arrivo su Google Contatti, che promette di risolvere un problema abbastanza comune: la gestione dei nomi lunghi.

Negli ultimi mesi, Google ha prestato particolare attenzione all’app Contatti, pur non avendo introdotto nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come accaduto per altre app. Ora sembrerebbe che Google stia lavorando su un altro piccolo aggiornamento per ottimizzare ulteriormente l’esperienza utente.

Grazie a una recente analisi della versione 4.39 di Google Contatti, è stata scovata una possibile novità in arrivo. Se confrontiamo la versione attuale dell’app con quella che potrebbe essere presto rilasciata, si nota una sottile ma significativa modifica: la disposizione degli elementi nella lista dei contatti sarà più ordinata e compatta, con i separatori alfabetici che si integrano meglio con i nomi dei contatti stessi.

Questa modifica potrebbe non sembrare particolarmente significativa, ma per chi ha contatti con nomi particolarmente lunghi, farà una grande differenza, liberando così spazio e rendendo tutto più leggibile. Anche se questa nuova interfaccia, per ora, non è visibile a tutti, è probabile che Google la rilasci a breve.