L’annuncio era nell’aria già da qualche settimana e finalmente ci siamo: senza troppe fanfare, Samsung ha ufficializzato l’avvio del One UI 6 Watch Beta Program: la prima build è disponibile già da oggi e si segnala per l’introduzione di Galaxy AI su smartwatch, tuttavia ci sono alcune precisazioni da fare.

One UI 6 Watch Beta Program al via: Galaxy AI e altro

Nelle scorse settimane erano già emerse le prime indiscrezioni sul lancio del programma beta dedicato alla One UI 6 Watch di Samsung e finalmente le voci di corridoio si sono tradotte in un annuncio ufficiale, arrivato a mezzo del forum ufficiale del produttore sudcoreano. La prima versione beta è contraddistinta da una prima volta assoluta: l’introduzione della Galaxy AI su smartwatch; in aggiunta a questo, possiamo altresì confermarvi che il programma beta sarà già disponibili al lancio per i futuri Galaxy Watch7, attesi protagonisti dell’evento del Galaxy Unpacked in programma a luglio.

Il programma beta offrirà accesso anticipato al prossimo major upgrade di One UI Watch sui Galaxy Watch esistenti con sistema operativo Wear OS di Google. Nel caso del One UI 6 Watch Beta Program, le novità sono tante e rilevanti e ruotano attorno alla Galaxy AI. Ecco il changelog ufficiale di Samsung.

Novità alimentate da Galaxy AI:

Monitoraggio dei livelli di energia : I punteggi mostrati da Samsung Health basati su prontezza fisica e mentale tengono conto di sonno e attività fisica; Galaxy AI entra in gioco per fornire dettagli personalizzati e per motivare l’utente

: I punteggi mostrati da Samsung Health basati su prontezza fisica e mentale tengono conto di sonno e attività fisica; Galaxy AI entra in gioco per fornire dettagli personalizzati e per motivare l’utente Analisi del sonno più dettagliate : tra le altre, il report del sonno adesso include battito cardiaco, frequenza respiratoria e tempo necessario per addormentarsi dopo essersi messi a letto.

: tra le altre, il report del sonno adesso include battito cardiaco, frequenza respiratoria e tempo necessario per addormentarsi dopo essersi messi a letto. Creazione di routine di allenamento personalizzate: con possibilità di impostare obiettivi per serie, ripetizioni e altro.

Tra le altre novità che non chiamano in causa la Galaxy AI, possiamo ricordare: il maggior numero di azioni eseguibili con la gesture double pinch (rispondere alle chiamate, spegnere la sveglia, scorrere le notifiche, gestire la musica, scattare foto), il nuovo scrolling orizzontale più rapido, l’accesso rapido ad un riepilogo delle attività in corso (esercizi, chiamate, musica) toccando la porzione inferiore del quadrante, la possibilit di andare indietro e avanti senza toccare lo schermo (basta muovere il polso secondo le Universal gestures) e di salvare immagini contenute nei messaggi direttamente sullo smartwatch, il nuovo font predefinito, il risparmio energetico e la connessione automatica ai dispositivi audio Bluetooth.

Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al post sul forum ufficiale.

Disponibilità limitata

Veniamo adesso alle note dolenti: la disponibilità del One UI 6 Watch Beta Program è doppiamente limitata: in termini geografici, perché il programma è stato attivato solo in Stati Uniti e Corea del Sud e non arriverà in altri Paesi; e in termini di modelli, poiché allo stato attuale il programma è attivo unicamente per Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic e per giunta la prima fase di rilascio riguarda i soli modelli Bluetooth (per quelli LTE ci sarà da attendere di più).