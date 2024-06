Sono passate soltanto poche settimane dal lancio ufficiale del One UI 6 Watch Beta Program, che ha mosso i primi passi con l’ultima generazione Samsung Galaxy Watch6 e che adesso è arrivato ad abbracciare anche le serie Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch4. Per quella dello scorso anno, in particolare, l’aggiornamento in versione beta è già disponibile, più o meno.

I possessori dei modelli Samsung Galaxy Watch5 e, presumibilmente, Samsung Galaxy Watch5 Pro possono iniziare a testare la versione beta dell’ultimo aggiornamento di One UI Watch, che mette a disposizione una lunga lista di novità interessanti, alcune delle quali chiamano direttamente in causa la Galaxy AI.

Ricordiamo che la disponibilità del One UI 6 Watch Beta Program è particolarmente limitata, in quanto il programma è stato attivato soltanto negli Stati Uniti e in Corea del Sud e non arriverà in altri Paesi. A quanto si riporta, il primo aggiornamento rilasciato nel contesto del programma beta è stato reso disponibile in Corea del Sud, con gli Stati Uniti che dovrebbero seguire a stretto giro.

Qualora siate possessori di un modello della serie Galaxy Watch5 e vi troviate in uno dei pochi mercati interessati, potete iniziare ad iscrivervi al programma beta della One UI 6 Watch direttamente dall’app Samsung Members. Ad iscrizione avvenuta, dovreste poter effettuare il download del primo aggiornamento dall’app Galaxy Wearable installata sullo smartphone abbinato al vostro Galaxy Watch.

Badate bene che allo stato attuale sembra che la situazione non sia esente da intoppi: sul forum ufficiale di Samsung sono presenti diverse segnalazioni di utenti che non solo non riescono a scaricare l’aggiornamento, ma si vedono persino negata la possibilità di iscriversi al programma beta.

Infine, nel ricordarvi che il One UI 6 Watch Beta Program tocca anche la generazione Galaxy Watch4, vi lasciamo il link al nostro articolo dedicato, che include il changelog completo dell’aggiornamento.