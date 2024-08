I vari modelli di iPhone hanno reso popolari gli accessori Apple dedicati alla ricarica e commercializzati con il brand MagSafe, dispositivi che combinano i vantaggi della ricarica wireless con un fissaggio magnetico sicuro.

Il grande successo degli accessori MagSafe ha portato alla nascita di una gamma di accessori basati su questa tecnologia per i più importanti smartphone Android e ciò pare abbia spinto OnePlus a valutare la realizzazione di un proprio sistema che potrebbe essere lanciato a breve.

OnePlus potrebbe lanciare un proprio sistema in stile MagSafe

La maggior parte degli smartphone Android di punta supporta la ricarica wireless e, con la semplice aggiunta di una custodia magnetica, è possibile procedere alla ricarica con i dispositivi Apple MagSafe, originariamente progettati per iPhone.

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Digital Chat Station sul social cinese Weibo, il Gruppo Ouga, che comprende popolari brand del calibro di OnePlus, Realme e OPPO, starebbe provando a creare una propria implementazione di Apple MagSafe.

Pare che il colosso asiatico stia seguendo la medesima strada già intrapresa dalla maggior parte dei marchi di accessori, sviluppando custodie magnetiche con il supporto per la ricarica wireless e tra i dispositivi in fase di studio vi sarebbero anche cover magnetiche con un sistema per la dissipazione del calore, probabilmente pensate per gli smartphone dedicati al gaming, maggiormente soggetti al problema del surriscaldamento.

Alla base di tale progetto vi sarebbe l’obiettivo di OnePlus e degli altri brand del gruppo di attrarre gli utenti iPhone che temono con il passaggio ad uno smartphone Android di perdere i vantaggi della tecnologia MagSafe (e le spese effettuate per l’acquisto dei relativi accessori).

Al momento purtroppo i dettagli al riguardo sono scarsi e non vi sono informazioni nemmeno su quando questi accessori potrebbero essere lanciati.