Se state cercando un nuovo smartphone Android sotto i 200 euro, ma volete comunque portarvi a casa un prodotto valido a livello di specifiche e dal buon rapporto qualità prezzo, allora potreste dare una possibilità alla proposta di cui vi parliamo oggi: il protagonista è POCO X6 Pro 5G, disponibile in offerta sia nella versione da 8-256 GB sia in quella da 12-512 GB grazie a un coupon. Vediamo come approfittarne subito.

POCO X6 Pro 5G in super offerta grazie a un coupon

POCO X6 Pro 5G è già di per sé un modello lanciato con in testa il rapporto qualità prezzo, ma quest’ultimo non fa che migliorare grazie allo sconto di oggi. Lo smartphone Android mette a disposizione specifiche interessanti, capeggiate dal SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0, e dal generoso display Flow AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone del brand Xiaomi offre quattro sensori in tutto: sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente troviamo una fotocamera singola da 16 MP (con foro nello schermo). Completa la connettività, tra 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC, e la batteria arriva fino a 5000 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata da 67 W. Lo smartphone dispone di Android 14 con HyperOS.

POCO X6 Pro 5G ha debuttato lo scorso gennaio al prezzo consigliato di 349,90 euro (8-256 GB) o di 419,90 euro (12-512 GB), ma in queste ore potete acquistare entrambe le versioni a prezzi decisamente più intriganti. Lo smartphone fa parte delle offerte del Ritorno a scuola di AliExpress: utilizzando il coupon BSIT30 (o anche ITBS30) potete combinare uno sconto a un extra sconto e portarvelo a casa nella versione globale e in varie colorazioni a 186,05 euro (8-256 GB) o a 229,06 euro (12-512 GB) con spedizione gratuita dalla Spagna. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.