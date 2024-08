Se state cercando un nuovo smartphone Android o magari qualche altro prodotto tech, potreste dare un’occhiata alla nuova iniziativa Ritorno a scuola, che mette a disposizione vari coupon con sconti variabili in base all’importo speso. Scopriamo insieme come funziona la promozione e qualche esempio su come sfruttare al meglio i coupon.

Offerte Ritorno a scuola con coupon: come funzionano

La promozione Ritorno a scuola di AliExpress è valida fino alle 23:59 del 25 agosto 2024 e offre coupon che partono da 2 euro e arrivano fino a 80 euro, con ribassi che possono raggiungere il 70% in combinazione con gli sconti già proposti. L’iniziativa riguarda una miriade di prodotti, anche tech: dopo aver visto qualche ora fa l’intrigante proposta riguardante la versione Snapdragon di Samsung Galaxy S24 (con doppio coupon), è il momento di scoprire insieme qualche altro esempio.

I coupon funzionano nel modo seguente:

ITBS02 : 2 euro di sconto su un acquisto minimo di 19 euro

: 2 euro di sconto su un acquisto minimo di 19 euro ITBS06 : 6 euro di sconto su un acquisto minimo di 49 euro

: 6 euro di sconto su un acquisto minimo di 49 euro ITBS12 : 12 euro di sconto su un acquisto minimo di 89 euro

: 12 euro di sconto su un acquisto minimo di 89 euro ITBS20 : 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 149 euro

: 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 149 euro ITBS40 : 40 euro di sconto su un acquisto minimo di 269 euro

: 40 euro di sconto su un acquisto minimo di 269 euro ITBS80: 80 euro di sconto su un acquisto minimo di 499 euro

Volete qualche esempio per sfruttarli? Giusto per citarne qualcuno, potreste risparmiare parecchio sulla gamma Google Pixel dello scorso anno, con prezzi decisamente più bassi rispetto alla serie Google Pixel 9 appena lanciata: Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro sono disponibili sul sito a 430,86 euro (con coupon ITBS40) oppure a 607,16 euro (con coupon ITBS80), con spedizione dalla Spagna. Nessun problema di supporto software, visto che entrambi i dispositivi possono contare sulla promessa di 7 anni di aggiornamenti.

Se volete o potete spendere un po’ di più potete anche optare per il maneggevole Xiaomi 14 oppure per Samsung Galaxy S24+ in versione Snapdragon: gli smartphone Android di fascia alta sono acquistabili a rispettivamente 752,24 euro e 644,81 euro grazie al coupon ITBS80. Come il fratello Galaxy S24, la versione Plus italiana dispone del SoC Exynos 2400, mentre in alcuni altri mercati offre lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (come il modello Ultra): in questo caso lo smartphone viene spedito dalla Francia e offre il chipset di Qualcomm.

Se volete spendere poco (scusate il gioco di parole, NdR) potete optare per POCO M6, uno smartphone Android lanciato in Italia da un paio di mesi a un prezzo già concorrenziale (a partire da 169,90 euro). Grazie al coupon ITBS12 potete acquistarlo a partire da 87,37 euro, con spedizione dalla Francia.

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare i nuovi coupon: se volete scoprire tutte le offerte AliExpress alle quali abbinarli potete seguire il link qui in basso. Ricordate che la promozione rimane valida solo fino alle 23:59 del 25 agosto 2024.