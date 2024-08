Gli smartphone della serie Google Pixel 9 fanno parte della più ampia rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa in ambito Android. Oltre a lanciare i suoi nuovi smartphone Android di punta, Google ha anche annunciato diverse funzionalità basate sull’IA. Una delle ultime è uno strumento di creazione di elenchi basato sull’IA nell’app Google Keep.

La funzionalità “Aiutami a creare un elenco” di Google Keep aiuta a creare elenchi di cose da fare, liste della spesa e molto altro. Gli utenti di Pixel 9 possono creare rapidamente molti elenchi con l’IA che raccoglie ed elabora dati da più fonti.

La creazione di elenchi AI di Google Keep arriverà su tutti i dispositivi Pixel

Google Gemini è il principale artefice di questa funzionalità, ma a differenza di molte altre funzionalità esclusive della gamma Pixel 9, questa funzionalità è disponibile per tutti gli smartphone Pixel, anche se per ora solo in lingua inglese.

Tuttavia sarà presumibilmente disponibile anche per gli smartphone di altri produttori, in quanto è stata utilizzata ad esempio su un dispositivo Xiaomi.

Anche gli utenti che si affidano a Gen AI possono utilizzare la nuova funzionalità di creazione di elenchi AI in Google Keep, senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento a Google One AI Premium.

Su altri smartphone l’app Google Keep offre questa funzionalità, ma senza l’abbonamento sopra menzionato il numero di richieste che gli utenti possono effettuare è limitato.