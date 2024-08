La nuova app Meteo Pixel è una delle novità software più interessanti presentate da Google cogli smartphone della serie Pixel 9 — che arrivano sul mercato ancora con Android 14, ma saranno ovviamente in prima linea non appena Android 15 sarà pronto per il rilascio — ed è sbarcata sul Google Play Store, sebbene vi siano delle limitazioni sia relativamente ai dispositivi compatibili che alle funzionalità sfruttabili.

L’app Meteo Pixel sul Google Play Store

Partiamo da una piccola curiosità: il nome. In tempi non sospetti, il colosso di Mountain View ha scelto di rinominare le app dei Pixel per evidenziarne l’esclusività — si pensi alla Google Fotocamera, ora Fotocamera Pixel — e la nuova app dedicata al meteo non fa eccezione: una volta installata, l’app si chiama semplicemente “Meteo”, tuttavia il Google Play Store utilizza apertamente il nome “Meteo Pixel”.

Lo store di Google indica come data dell’ultimo aggiornamento quella del 13 agosto, vale a dire il giorno della presentazione della serie Pixel 9, è la versione disponibile è la 1.0.20240711.657768571.release. La sezione dedicata alle informazioni sull’app riporta quanto segue:

Ricevi le previsioni più recenti con l’esclusiva app Meteo Pixel. Puoi anche:

• Visualizzare panoramiche del meteo create con l’AI con suggerimenti utili

• Monitorare facilmente il meteo in più località

• Ricevere previsioni delle precipitazioni aggiornate al minuto

• Visualizzare una mappa delle precipitazioni

• Ricevere avvisi di meteo estremo

• Goderti sfondi del meteo creati con l’AI

• Personalizzare la tua esperienza

• Impostare sveglie per svegliarti con le previsioni meteo La disponibilità delle funzionalità può variare a seconda della regione, della lingua e del dispositivo.

A questo proposito, occorre segnalare che “la Mappa meteo è disponibile solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nella maggior parte dei paesi dell’UE, esclusi Italia, Lussemburgo e Liechtenstein”. Inoltre, alcune funzionalità sono riservate a “Pixel 9 e modelli successivi, inclusi Pixel 9 Pro Fold e Pixel Tablet”.

Per maggiori informazioni sulle interessanti funzionalità dell’app Meteo Pixel e sulla disponibilità, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Qui sotto trovate i nuovi screenshot inseriti da Google sul Play Store con il rilascio della nuova app.

Previous Next Fullscreen

Come scaricare la nuova app Meteo Pixel

La nuova app Meteo Pixel è disponibile sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante, ovviamente a patto di possedere uno dei dispositivi compatibili. In alternativa, è possibile procedere all’installazione manuale tramite APK, scaricabile da APK Mirror a questo link.