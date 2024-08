Manca ancora molto alla presentazione ufficiale della nuova serie Xiaomi 15, ma nel frattempo grazie al celebre informatore Digital Chat Station sono emersi nuovi interessanti rumor in merito ad alcune sue caratteristiche, relative nello specifico al modello Xiaomi 15 Ultra: scopriamoli insieme nei minimi dettagli.

Xiaomi 15 Ultra: la scelta dei materiali

Le nuove indiscrezioni verterebbero in particolare sulla scelta dei materiali: Xiaomi 15 Ultra presenterà presumibilmente tre diversi materiali tra cui scegliere per la parte posteriore del dispositivo. Gli utenti avranno così la possibilità di scegliere rispettivamente tra vetro, ceramica e pelle vegana, in base ai propri gusti e preferenze personali.

Specifichiamo che l’indiscrezione riguarda nello specifico la versione cinese di Xiaomi 15 Ultra, nonostante possa essere verosimile anche per la controparte destinata al mercato globale, che presenta generalmente un paio di opzioni tra cui scegliere. Sulla base di questo, è ragionevole pensare che ogni variante dei materiali sarà abbinata ad una specifica colorazione dello smartphone in questione.

Si partirà dunque dal vetro, che rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio standard per questa tipologia di smartphone, al contrario della più pesante ceramica, che offrirà al contempo una maggiore durezza e resistenza ai graffi, fino ad arrivare alla scocca in pelle vegana, che permetterà di evitare tutti i possibili urti e fratture a cui potrebbe andare incontro il vetro, offrendo anche un grip maggiore.

Ricordiamo che stando alle ultime voci di corridoio Xiaomi 15 Ultra monterà al suo interno il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 4, oltre che un display con risoluzione Quad HD+. Il comparto fotocamere sarà presumibilmente affidato ancora una volta a Leica con la probabile presenza di un sensore teleobiettivo da 200 megapixel, nonostante non siano stati divulgati ulteriori dettagli specifici a riguardo.

Al momento non conosciamo una data d’uscita precisa per la nuova serie Xiaomi 15, che avverrà presumibilmente nel corso del mese di ottobre. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.