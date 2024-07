Ci eravamo lasciati giusto un paio di giorni fa con il rumor riguardante l’aumento della capacità di batteria per Xiaomi 15 Ultra, il prossimo smartphone di punta della compagnia. Nel corso delle ultime ore si sarebbe aggiunta un’altra voce di corridoio che svelerebbe diverse specifiche tecniche del nuovo modello: scopriamole insieme nei minimi dettagli.

Xiaomi 15 Ultra: nuova tecnologia per il display e salto in avanti per la RAM

Secondo quanto dichiarato recentemente dall’informatore Smart Pikachu, infatti, Xiaomi 15 Ultra presenterà un display OLED a doppio strato con risoluzione 2K. Si tratta di una tecnologia conosciuta con il nome di Tandem OLED, già precedentemente implementata da Apple nei nuovi modelli di iPad, in grado di garantire un maggior grado di luminosità e HDR rispetto ai tradizionali schermi OLED utilizzati fino ad oggi.

Quanto al processore invece, Xiaomi 15 Ultra monterà presumibilmente il nuovissimo chip Snapdragon 8 Gen 4, esattamente come i suoi modelli minori che usciranno prima sul mercato globale. L’informatore confermerebbe anche la batteria da 6000 mAh di capacità protagonista del precedente rumor, oltre che un’impressionante RAM da 24 GB, contro i 16 GB del precedente modello.

Non dobbiamo dunque aspettarci uno smartphone compatto, sia in termini di peso che di dimensioni: ricordiamo infatti che il precedente modello, Xiaomi 14 Ultra, presenta uno spessore di 9,2 millimetri e un peso di 229,5 grammi.

È bene precisare che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che devono necessariamente essere prese con le pinze in attesa del rilascio di comunicati stampa ufficiali della compagnia che andranno a confermarle o (eventualmente) smentirle.

Al momento non conosciamo ovviamente la data d’uscita di Xiaomi 15 Ultra, che avverrà presumibilmente nel mese di febbraio 2025, diversi mesi dopo i restanti modelli della serie Xiaomi 15, previsti invece subito dopo l’uscita del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Rimaniamo dunque in attesa di futuri aggiornamenti in merito da parte di Xiaomi, che arriveranno senz’ombra di dubbio nel corso dei prossimi mesi.