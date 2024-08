Se siete alla ricerca di uno smartwatch per monitorare i parametri durante gli allenamenti quotidiani o consultare rapidamente le vostre notifiche, siete decisamente nel posto giusto. Nella giornata di oggi, infatti, Amazon Italia propone lo smartwatch Amazfit Balance con cassa da 46 millimetri in offerta al minimo storico, consentendovi di risparmiare ben 40 euro rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche

Amazfit Balance: 14 giorni di autonomia, monitoraggio della salute e tanto altro

Partiamo prima di tutto dal display AMOLED da 1,5 pollici di diagonale con picco di luminosità di 1500 nit, in grado di garantire un’ottima visione su tutte le app installate anche in condizioni di luce estrema. Amazfit Balance è in grado di fornire una misurazione precisa e accurata dei principali parametri vitali come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, il livello di stress e sonno e tanto altro, diventando così il compagno ideale soprattutto per gli allenamenti fuori casa. Lo smartwatch è inoltre dotato di ben 150 modalità sportive, così da monitorare ogni progresso nelle differenti attività.

Non è finita qui, dal momento che Amazfit Balance è inoltre in grado di misurare la composizione corporea dal polso, tra cui la percentuale di muscoli, acqua, proteine e tanto altro. Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate di questo smartwatch è sicuramente il supporto ai pagamenti NFC, garantiti dalla collaborazione tra Amazfit e Mastercard, che vi consentirà di associare fino a 8 carte di credito (o di debito) per pagare presso tutti i principali esercizi commerciali in modo semplice, intuitivo e veloce. Il tracciamento GPS dual-band fornisce con estrema precisione la posizione esatta, garantendo così una buona navigazione in tempo reale dovunque vi troviate.

Se siete interessati ad acquistarlo, Amazfit Balance è disponibile in offerta limitata su Amazon a soli 209 euro, a confronto del prezzo originariamente consigliato di 249,90 euro. Lo smartwatch è ovviamente venduto e spedito da Amazon, motivo per il quale avrete la possibilità di usufruire del servizio Amazon Prime per assicurarvi la spedizione gratuita a casa vostra.