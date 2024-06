A poche ore di distanza dall’annuncio (scusate il gioco di parole), POCO M6 è ufficiale anche in Italia: il nuovo smartphone Android di fascia media fa il suo debutto nel nostro Paese puntando soprattutto su fotocamera, ampia batteria e prezzo accessibile. Scopriamo tutti i dettagli e il prezzo di vendita, che può contare per pochi giorni sulle offerte di lancio.

POCO M6 arriva in Italia con cuore MediaTek e fotocamera da 108 MP

Il nuovo smartphone vuole sorprendere proponendo una fotocamera da 108 MP, un display Full-HD+, prestazioni di livello e una generosa batteria a un prezzo di vendita contenuto, ampiamente sotto i 200 euro. “POCO M6 supera lo stereotipo secondo cui gli smartphone economici non sono in grado di offrire una grande e completa esperienza di intrattenimento“, ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “È la dimostrazione dell’impegno costante del nostro team nell’offrire tecnologie in grado di entusiasmare il pubblico a prezzi sempre più competitivi“.

POCO M6 mette a disposizione un ampio schermo LCD da 6,79 pollici a risoluzione Full-HD+ (2460 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 90 Hz, luminosità di 550 nit e vetro Corning Gorilla Glass; il pannello offre la tecnologia AdaptiveSync dynamic per regolare in modo intelligente la frequenza di aggiornamento, in modo da offrire un’esperienza di utilizzo più rapida e fluida quando serve e una maggiore efficienza energetica; il touch sampling rate arriva a 180 Hz e contribuisce a dare maggiore reattività soprattutto nei giochi.

A bordo c’è la tecnologia Wet Touch con funzionalità di riconoscimento e controllo migliorate che impediscono l’attivazione accidentale dello schermo; per la protezione degli occhi, lo smartphone è dotato di un rapido oscuramento DC che riduce l’affaticamento visivo, e di certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly per assicurare un’esperienza visiva più confortevole.

Il cuore di POCO M6 è il SoC MediaTek Helio G91 Ultra con CPU octa-core (due Cortex-A75 ad alte prestazioni e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza), GPU ARM Mali-G52 MC2 e connettività 4G dual SIM: al suo fianco ci sono 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto in totale da tre sensori: frontalmente c’è una fotocamera da 13 MP, mentre sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensore principale Samsung ISOCELL HM6 da 108 MP (1/1,67″) e un sensore per scatti macro da 2 MP; gli utenti possono contare su uno zoom lossless 3x, su un pixel binning 9-in-1, su foto HDR e su un doppio flash ad anello per rendere gli scatti notturni e i ritratti più chiari e vividi. A disposizione una serie di filtri, tra cui FilmCamera (per foto in stile classico) e FilmFrame (con cornici esclusive da aggiungere).

Abbiamo già accennato all’ampia batteria: troviamo infatti un’unità da 5030 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W. Vale la pena segnalare la presenza di una porta per il jack audio da 3,5 mm e di un lettore d’impronte digitali laterale.

Specifiche tecniche di POCO M6: display LCD da 6,79 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

SoC MediaTek Helio G91 Ultra

6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP

batteria da 5030 mAh con ricarica da 33 W (cablata)

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

POCO M6 offre un design elegante con un pannello posteriore in vetro a scelta tra tre colorazioni (Black, Purple e Silver, che potete vedere qui sopra) e uno spessore contenuto (8,3 mm). La casa cinese lo ha dotato di certificazione IP53, che lo rende resistente alle intemperie.

Prezzi e offerte di lancio di POCO M6

POCO M6 è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, 11 giugno 2024, nelle colorazioni Black, Purple e Silver e nelle configurazioni da 6-128 GB e 8-256 GB al prezzo consigliato di rispettivamente 169,90 euro e 189,90 euro. Fino alle 23:59 del 17 giugno 2024 lo smartphone viene proposto in offerta lancio con uno sconto di 20 euro, che fa scendere le cifre a 149,90 euro e 169,90 euro. Potete già approfittarne sia su Amazon (con consegne dal 26 giugno 2024 e prenotazione al prezzo minimo garantito) sia sul sito ufficiale seguendo uno dei link qui sotto: