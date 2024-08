Telegram ha celebrato il suo 11° anniversario e, come già accaduto in passato, ha scelto di festeggiare il giorno della sua nascita lanciando nuove funzioni. Con l’aggiornamento diffuso poco fa, infatti, Telegram ha introdotto sei novità che abbiamo voluto esplorare in questo approfondimento. Scopriamole insieme.

Le reazioni a stella

La prima grande novità riguarda le reazioni a stella, una nuova modalità con cui gli utenti possono supportare i loro canali e creatori di contenuti preferiti inviando loro delle stelle. I proprietari dei canali riceveranno il 100% delle stelle e potranno convertirle come ricompense in criptovaluta Toncoin o come inserzioni agevolate.

L’utente che risulta essere tra i migliori donatori comparirà in una speciale classifica, a meno che non decida esplicitamente di non apparire per motivi di privacy.

Per attivare le reazioni a stelle sui post basta andare su Impostazioni canale -> Reazioni -> Attiva le reazioni a pagamento.

Gli abbonamenti con le stelle

Ai creatori dei contenuti è consentito di creare dei speciali link di invito che consentono di unirsi a un canale in cambio di un pagamento mensile in stelle di Telegram.

Per creare un canale esclusivo in cui pubblicare contenuti in abbonamento è sufficiente andare su Impostazioni canale -> Tipo di canale -> Gestisci i link di invito -> Crea un nuovo link e abilitare Richiedi una quota mensile.

I media a pagamento con i bot

I proprietari dei canali possono ottenere un introito monetario pubblicando foto e video a pagamento nei loro canali per i bot, inclusi quelli amministratori e i bot che gestiscono gli account Telegram Business.

In questo modo Telegram cerca di offrire nuovi percorsi per automatizzare i canali o costruire servizi sostenibili come la generazione di immagini o l’upscaling di video.

Gli sconti per chi reinveste le stelle

Come noto, Telegram addebita basse commissioni nel momento in cui gli sviluppatori o i proprietari dei canali usano le loro stelle per ricevere ricompense in Toncoin.

Ebbene, nel momento in cui i creatori dei contenuti decideranno di reinvestire le stelle per promuovere il proprio canale con le inserzioni sull’app, otterranno un ulteriore sconto del 30%.

I super canali

Altra novità è legata ai super canali. Quando infatti pubblichi un canale Telegram, normalmente gli iscritti vedranno il nome e l’immagine del canale, invece del tuo. Puoi però far sembrare il tuo canale più simile a un gruppo dove gli amministratori possono pubblicare come i loro profili personali, o anche come i loro altri canali.

Inoltre, gli amministratori del canale possono scegliere in che modo pubblicare i post in ogni momento, toccando l’immagine profilo nella barra dei messaggi. Gli amministratori non saranno mai visibili, salvo che scelgano esplicitamente di pubblicare nel canale con il proprio nome.

Il canale può essere trasformato in un Super canale andando su Impostazioni canale -> Amministratori e attivando Firma messaggi e Mostra profili autori.

La visualizzazione dei documenti su iOS

Ultima novità riguarda la visualizzazione dei documenti (pdf, xls o docx) su iOS, che vengono ora aperti in schede separate del browser Telegram per aiutarti a passare più facilmente tra i file e i messaggi nelle chat.