Alla ricerca di un nuovo smartphone Android, ma non sapete decidervi? Il prezzo potrebbe decisamente aiutare, e dunque vi segnaliamo due proposte riguardanti POCO F6 5G, in offerta sia nella versione da 8-256 GB sia in quella da 12-512 GB grazie a un coupon. Vediamo subito come approfittarne.

POCO F6 5G in super offerta con coupon

POCO F6 5G è uno smartphone presentato meno di tre mesi fa in compagnia del “fratello maggiore” POCO F6 Pro, con il quale condivide alcune delle specifiche e delle funzionalità. Mette a disposizione un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e un refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, al cui fianco trovano spazio (come anticipato) 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna.

A livello fotografico offre tre sensori, capeggiati dalla doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Lato connettività sono disponibili 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria costituisce uno dei punti di forza grazie alla sua capacità da 5000 mAh e alla tecnologia di ricarica rapida cablata da 90 W. Lo smartphone POCO ha debuttato con Android 14 e HyperOS, la più recente versione della personalizzazione di casa Xiaomi.

POCO F6 5G ha esordito al prezzo consigliato di 449,90 euro (8-256 GB) e di 499,90 euro (12-512 GB), ma in queste ore potete acquistare entrambe le versioni a prezzi super scontati. Su eBay lo smartphone viene proposto a rispettivamente 299,20 euro e 314,50 euro utilizzando il coupon XIAOMIAGO24. Quest’ultimo offre il 15% di sconto e va digitato all’interno del campo dedicato ai codici promozionali: è valido fino al 28 agosto 2024 e può essere sfruttato per un massimo di 4 volte per utente, con uno sconto massimo per utilizzo di 75 euro (qui per tutti i dettagli).

Se siete interessati all’acquisto non vi resta che seguire uno dei link qui in basso.