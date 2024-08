A febbraio HONOR ha dato dimostrazione della sua funzionalità di eye-tracking basata sull’intelligenza artificiale per accendere e spegnere il motore di un’auto dallo smartphone HONOR Magic6 Pro guardando i rispettivi pulsanti sull’interfaccia di un’app.

Questa tecnologia di tracciamento degli occhi consente agli utenti di interagire con i loro smartphone usando lo sguardo per eseguire azioni come aprire notifiche e app. Dopo il debutto in esclusiva per la Cina, ora la società è pronta a distribuire questa funzionalità a livello globale attraverso Magic OS.

HONOR sta per lanciare la sua funzione di eye-tracking a livello globale

HONOR ha annunciato che la sua funzionalità di eye-tracking verrà lanciata a livello internazionale il 27 agosto e sarà disponibile tramite MagicOS 8.0 su tutti i dispositivi HONOR.

Il produttore cinese ha inoltre annunciato che sta esplorando ulteriori campi di impiego per la sua tecnologia di intelligenza artificiale multimodale e ha aggiunto che sta sviluppando una tecnologia di interfaccia cervello-computer (BCI) non invasiva per rendere la tecnologia assistiva accessibile a tutti.

La tecnologia BCI di HONOR consente alle persone di comunicare con dispositivi esterni utilizzando i segnali elettrici cerebrali, quindi dovrebbe rivelarsi utile per le persone con disabilità o che necessitano di ulteriore assistenza.