Xiaomi annuncia oggi un’interessante novità per i suoi clienti europei: si tratta di Xiaomi Care, un nuovo programma di protezione assicurativa completo disponibile in Italia, Germania, Francia e Spagna. Vediamo come funziona e cosa offre.

Xiaomi Care protegge da danni e furti: come funziona

Xiaomi Care permette agli utenti che possiedono gli smartphone più recenti di godere di una protezione di alto livello. Più precisamente, come possiamo leggere nelle note, i modelli al momento coinvolti nel programma sono i seguenti:

È possibile acquistare Xiaomi Care al momento dell’acquisto del dispositivo mobile e fino a 30 giorni dopo la data di acquisto. Il produttore offre due pacchetti assicurativi completi che possono essere acquistati insieme a un nuovo smartphone o come protezione aggiuntiva:

Pacchetto danni accidentali : include una copertura di 24 mesi contro danni accidentali, consentendo fino a due richieste di riparazione entro un periodo di 12 mesi e una richiesta di sostituzione o rimborso nell’arco di 24 mesi.

: include una copertura di 24 mesi contro danni accidentali, consentendo fino a due richieste di riparazione entro un periodo di 12 mesi e una richiesta di sostituzione o rimborso nell’arco di 24 mesi. Pacchetto danni accidentali e furto: consente fino a due richieste di riparazione entro un periodo di 12 mesi e una richiesta di sostituzione o rimborso nell’arco di 24 mesi per il dispositivo rubato o danneggiato.

“Siamo entusiasti di lanciare Xiaomi Care, un servizio che riflette il nostro impegno a fornire protezione di alto livello e tranquillità ai nostri clienti“, ha dichiarato Cristina Caricato, Head of PR Xiaomi Western Europe. “Con Xiaomi Care, puntiamo ad offrire non solo i migliori dispositivi, ma anche la migliore protezione a un prezzo competitivo“.

In questi ultimi tempi Xiaomi si sta impegnando per migliorare ulteriormente il suo supporto software con aggiornamenti pluriennali, e questa nuova opportunità consentirà agli acquirenti di restare tranquilli anche per quanto riguarda gli imprevisti. Con i nuovi pacchetti gli utenti possono riparare o sostituire il proprio dispositivo in caso di incidente presso il più vicino centro di assistenza Xiaomi e tornare rapidamente alle proprie attività quotidiane.

In più, è possibile prenotare la riparazione attraverso l’apposito portale eClaim. Per ogni sinistro, l’assicurato dovrà naturalmente pagare una franchigia in base alla tabella riportata nei Termini e Condizioni di assicurazione. Per maggiori informazioni su Xiaomi Care e per sottoscrivere i pacchetti è possibile seguire il link qui in basso: basta tenere a portata di mano il codice IMEI.