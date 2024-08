Proseguono le offerte del Samsung Shop Online sugli smartphone di ultima generazione: in questi giorni è possibile combinare un generoso coupon con la promozione Trade-In, arrivando a risparmiare fino a poco più di 800 euro su Samsung Galaxy S24 Ultra. Vediamo come approfittarne.

La serie Samsung Galaxy S24 tra coupon, regali, sconti e Trade-In

Sul Samsung Shop e sulla Samsung Shop App sono disponibili numerose offerte pensate per chi vuole portarsi a casa un nuovo prodotto della casa di Seoul. Grazie al coupon GALAXY4U è possibile ottenere il 20% di sconto sull’acquisto sulla serie Galaxy S24, riuscendo eventualmente a combinare la promozione Trade-In per la permuta dell’usato.

Quest’ultima è valida fino al 18 agosto 2024 (salvo proroghe) e consente di risparmiare fino a ulteriori 600 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra dando in permuta l’usato. Giusto per fare un paio di esempi, è possibile portarsi a casa Samsung Galaxy S24 Ultra nella versione 512 GB al prezzo finale di 815,20 euro sfruttando sia il coupon sia lo sconto massimo del Trade-In; chi preferisce il più compatto Galaxy S24 può acquistarlo con lo stesso metodo a partire da 311,20 euro. Non è però finita qui.

Effettuando l’acquisto di uno dei modelli della serie Galaxy S24 tra il 24 luglio e il 12 agosto 2024 e la registrazione su Samsung Members entro l’11 settembre 2024, è possibile ricevere in regalo il tablet Android Samsung Galaxy Tab A9+. Fino al 28 agosto 2024 è inoltre possibile approfittare di uno sconto extra del 5% effettuando gli acquisti attraverso l’app ufficiale del Samsung Shop, disponibile sul Google Play Store, e fino al 18 agosto di un ulteriore sconto del 5% eseguendo il pagamento tramite Samsung Pay. Fino al 28 di questo mese resta disponibile lo sconto di 100 euro per l’acquisto contestuale di Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3 o Galaxy Buds3 Pro.

Come probabilmente saprete, l’Ultra si distingue non solo per dimensioni (il display Dynamic AMOLED 2X è da 6,8 pollici invece che da 6,2) e capacità della batteria (5000 mAh anziché 4000), ma anche per la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (abbinato a 12 GB di RAM) e per il comparto fotografico: il modello di punta offre una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

Sul Samsung Shop Online sono disponibili tante altre offerte sulla gamma di prodotti della casa di Seoul, sfruttando lo stesso coupon GALAXY4U o altre promozioni. Se volete scoprirle tutte potete seguire il link qui in basso.