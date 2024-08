Instagram ha aggiornato la sua app aumentando il numero di foto e video che possono essere aggiunti a ogni singolo post. Si passa da 10 a 20 rendendo Instagram più in linea con TikTok dove è possibile caricare fino a 35 foto.

Dal 2017, anno in cui Instagram ha introdotto per la prima volta il formato carosello, molte cose sono cambiate. Negli anni, infatti, sono state aggiunte diverse funzionalità come quella con la quale abbinare brani musicali alle foto e quella che consente di creare post condivisi. Il passaggio da 10 a 20 foto e video per ogni carosello potrebbe inserirsi proprio in questa scia permettendo a più persone di contribuire alla realizzazione di post condivisi.

C’è poi da registrare la tendenza per cui molti creator e utenti raccontano storie tramite le foto e le diapositive che scorrono. La scelta di raddoppiare la quantità di foto caricabili su un carosello potrebbe rispondere anche a questa esigenza. Quest’ultimo aggiornamento, che arriva dopo quello che consente di aggiungere fino a 20 brani musicali nei Reel, è in fase di rilascio a livello globale e presto tutti gli utenti potranno aggiungere fino a 20 foto nei loro post su Instagram.