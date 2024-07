Arrivano importanti novità per la creazione dei Reel, uno dei formati maggiormente in voga nell’ultimo periodo su Instagram. Stando a quanto dichiarato dal consulente di social media Matt Navarra, a partire da oggi sarà possibile aggiungere fino a un massimo di 20 brani musicali all’interno dei Reel: scopriamo insieme la nuova funzione.

Brani musicali multipli nei Reel: i dettagli della nuova funzione

Prima di questo corposo aggiornamento, infatti, Instagram consentiva l’inserimento di un solo brano musicale all’interno del Reel in questione: cambiamento totale quindi per la modifica del Reel, che ora permetterà di aggiungere fino a 20 brani brani musicali, consentendone così la riproduzione in simultanea. Il mix creato, composto dai diversi brani musicali, verrà riconosciuto da parte di Instagram, che ne attribuirà quindi la creazione al proprietario, come se fosse un audio originale.

Gli utenti che visualizzeranno il reel avranno a quel punto la possibilità di conoscere l’elenco dei brani musicali inclusi all’interno del mix, con un vero e proprio bottone che consentirà di utilizzare il mix audio all’interno di un proprio contenuto.

Questa novità permetterà senz’ombra di dubbio di ampliare le possibilità di video editing, creando contenuti video ancor più dinamici e caotici rispetto a quanto visto finora, con la possibilità di sincronizzare i brani musicali con il testo, gli sticker e i clip presenti all’interno del video.

Ricordiamo che si tratta di una funzione assolutamente inedita che nemmeno TikTok, uno dei social network attualmente più in voga, ha implementato ancora: in quest’ultimo caso, infatti, gli utenti devono necessariamente ricorrere ad app di terze parti per inserire brani musicali multipli all’interno dei loro contenuti video.

Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito all’arrivo della funzione su TikTok, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.