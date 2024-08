Manca sempre meno alla presentazione ufficiale di Google Pixel Watch 3, attesa in occasione del prossimo evento Made by Google che si terrà il prossimo 13 agosto. Mentre corrono sempre di più le indiscrezioni in merito ai nuovi dispositivi, arriva oggi una doccia fredda per il nuovo modello di smartwatch: secondo il celebre portale AndroidHeadlines, Google Pixel Watch 3 presenterà infatti lo stesso processore del suo predecessore Google Pixel Watch 2.

Google Pixel Watch 3: tra novità e “tradizione”

Entrando maggiormente nei dettagli, Google Pixel Watch 3 monterà il processore Snapdragon Wear 5100 (nome in codice S25100) e il co-processore Cortex M33, esattamente gli stessi presenti un anno fa su Google Pixel Watch 2. Nulla di nuovo anche per la memoria flash eMMC da 32 GB, abbinata ai 2 GB di SDRAM, che suggerirebbe dunque prestazioni del tutto simili a quanto visto l’anno scorso.

Un leggero passo in avanti per la batteria, quest’anno da 307 mAh di capacità, contro il modello precedente da 306 mAh, portando così ad un’autonomia pressoché uguale. Nel caso del modello con quadrante maggiore da 45 millimetri, invece, ci aspettiamo presumibilmente una batteria “inedita” da 420 mAh. La stima per entrambi i modelli è fissata a circa 24 ore con display always-on attivo, che arrivano addirittura ad un totale di 36 ore nel caso in cui si faccia utilizzo della modalità a risparmio energetico.

Salto importante invece per il display, che quest’anno presenterà una frequenza di 60 Hz su entrambi i modelli, contro i 30 Hz di Google Pixel Watch 2, rendendo l’esperienza visiva ben più fluida e dinamica. Entrambi i modelli raggiungono un picco di luminosità di 2000 nit, con un valore minimo pari a 1 nit, risultando perfetto per tenerlo al polso durante le ore di sonno.

Chiaramente attendiamo a questo punto la conferma ufficiale e il rilascio di tutte le informazioni mancanti in merito ai due modelli da parte della compagnia, prevista presumibilmente per il prossimo 13 agosto. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a Pixel Watch 3 da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.