Vista la popolarità crescente di prodotti con schermi grandi come tablet e soprattutto smartphone pieghevoli, Google sta lavorando con grande impegno per ottimizzare l’interfaccia utente di Android. Uno dei risultati raggiunti è la taskbar, ossia una barra delle applicazioni che compare nella parte inferiore dello schermo e che consente di passare rapidamente da un’app all’altra. A quanto pare, in quel di Mountain View sono impegnati con l’intento di allargare questa funzione ai “normali” smartphone con Android 15: vediamo cosa sappiamo.

Taskbar di Android in arrivo sui normali smartphone?

Google ha introdotto per la prima volta la taskbar un paio di anni fa con Android 12L, e da allora la funzione si è evoluta: nella versione iniziale la barra si trovava nella parte inferiore dello schermo e veniva mostrata in modo persistente, estendendosi per l’intera larghezza del display, mentre da Android 13 può essere nascosta; a partire da un successivo aggiornamento trimestrale (QPR), Big G ha poi deciso di farla apparire solo per pochi istanti, per un utilizzo più comodo sugli schermo grandi ma non troppo (come quelli dei pieghevoli, che solitamente non vanno oltre gli 8 pollici).

C’è una cosa che però non è mai cambiata, ossia la disponibilità; la taskbar è sempre stata accessibile solamente su prodotti dotati di schermi generosi, come tablet (come l’attuale Google Pixel Tablet) e smartphone pieghevoli (come Google Pixel Fold, ma anche prodotti di altri marchi come Samsung Galaxy Z Fold6, con implementazioni diverse). Le cose potrebbero cambiare con l’avvento di Android 15, sistema operativo tuttora in fase beta per il quale potremmo dover attendere più di quanto preventivato.

Google starebbe lavorando per ottimizzare la taskbar di Android in modo da renderla accessibile anche sui normali smartphone, con lo scopo di favorire il multitasking. A lanciare questa anticipazione è il solito Mishaal Rahman (via Android Authority), che ha esaminato la beta 4 di Android 15 scovando dei riferimenti a una taskbar più compatta studiata per schermi più piccoli. C’è di più: dopo qualche tentativo, Mishaal è stato in grado di abilitare la funzione e registrare un breve video dove possiamo iniziare a scoprirla.

Per il momento non sappiamo se e quando Google abbia intenzione di lanciare questa nuova taskbar compatta. La funzione non è attiva per tutti con la beta 4 di Android 15 e sembra ancora incompleta. Non è detto che possa essere rilasciata con la prima versione stabile del sistema operativo, nonostante si vociferi che l’uscita di Android 15 possa essere stata “rimandata” alle settimane successive al lancio della serie Google Pixel 9 (che avverrà il prossimo 13 agosto). Più probabile vederla con uno dei successivi update, sempre che i test da parte di Google si rivelino positivi.

Vi piacerebbe avere la taskbar di Android anche sul vostro smartphone? Avete già avuto modo di provarla in questi anni con un tablet o uno smartphone pieghevole compatibile?