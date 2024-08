L’evento di Google è in programma tra meno di due settimane, ma giorno dopo giorno (o meglio, ora dopo ora) stiamo scoprendo ogni dettaglio dei dispositivi prossimi alla presentazione e se questa mattina era stato il turno dei Google Pixel 9, oggi tocca all’atteso smartwatch Google Pixel Watch 3.

Come sappiamo ormai da settimane, quest’anno Big G porterà sul mercato due versioni del suo orologio smart, una da 41 mm ed una più grande da 45 mm. Di questi prodotti si è già parlato a più riprese, tanto che ieri sono arrivate nuove conferme a proposito dei prezzi di listino.

Ebbene, in queste ore è emerso un video promozionale dall’aria ufficiale che mette in bella mostra il design dei due smartwatch, esaltandone alcuni particolari estetici, e che fornisce dettagli su funzioni dedicate al fitness e non solo che dovrebbero essere integrate.

Per quanto riguarda il design in generale, Google non ha stravolto le linee delle prime due generazioni, optando piuttosto per un’opera di affinamento. Le cornici, criticate sui modelli precedenti, sembrano essere decisamente più sottili e la sensazione e particolarmente evidente sul modello da 45 mm.

Il video trapelato mette in evidenza anche alcune funzioni dedicate al fitness e al benessere in generale. Un esempio mostrato è quello dei consigli in tempo reale per aiutare l’utente a migliorare le proprie prestazioni sulla corsa. Una nuova funzione, invece, è denominata Cardio Load. È presente anche una nuova nofitica Morning Brief, che dovrebbe includere qualcosa di simile al Recupero Giornaliero di Fitbit.

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, Google Pixel Watch 3 sarà un altro smartwatch pensato per essere ricaricato ogni giorno, ma potrà almeno contare su una ricarica più rapida del 20% rispetto al predecessore (ovviamente, il discorso è possibile per il solo modello da 41 mm).

A una decina di giorni dalla presentazione ufficiale, non ci rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo leak.