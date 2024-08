Google Pixel Watch 3 sarà disponibile in due misure, quella da 41 mm come nelle precedenti generazioni e l’inedita versione da 45 mm. Grazie all’ennesima indiscrezione oggi possiamo farci un’idea dei prezzi degli imminenti nuovi smartwatch di Google.

Trapelano i prezzi degli smartwatch Google Pixel Watch 3

Secondo quanto riportato da AndroidHeadlines, Google Pixel Watch 3 da 41 mm costerà 349 dollari in versione Wi-Fi, mentre il modello LTE costerà 449 dollari. La versione solo Wi-Fi resterebbe allo stesso prezzo quest’anno, mentre il modello LTE aumenterebbe di 50 dollari. Questo potrebbe dipendere dai prezzi del modello da 45 mm che costerebbe 399 dollari in versione Wi-Fi e 499 dollari in versione LTE.

Con questi prezzi Google sarebbe in linea con Apple Watch, tuttavia Samsung Galaxy Watch7 sarebbe ancora il più economico dei tre. In base alle fughe di notizie precedenti Google Pixel Watch 3 monterà uno schermo Actua Display con una luminosità di picco di 2000 nit in entrambi i modelli da 41 e 45 millimetri.

Inoltre sembra che il tempo di ricarica rapida sia diminuito del 20% per il modello da 41 mm, ma al momento non abbiamo dettagli in merito alla ricarica rapida nel modello da 45 millimetri.