Ci eravamo lasciati giusto ieri con i primi dettagli riguardanti tutti i cinturini e le possibili colorazioni di Google Pixel Watch 3, il nuovo smartphone di casa Google. Nel corso della giornata di oggi, grazie al portale AndroidHeadlines, sono emerse le prime foto relative ai diversi cinturini nelle loro possibili (e numerose) combinazioni di colori: scopriamole insieme.

Google Pixel Watch 3: ecco tutti i cinturini

Partiamo prima di tutto dal cinturino Active Band, che si presenta in queste prime foto rispettivamente nelle colorazioni Rose Quartz e Sage: ricordiamo che in questo caso saranno disponibili anche nelle varianti Obsidian, Porcelain e Hazel.

È poi presente il cinturino Stretch Band, che sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Obsidian, Porcelain, Bay Sage, Wintergreen e infine Rose Quartz. Sage rappresenta a tutti gli effetti un verde scuro, a differenza della colorazione più chiara rappresentata invece da Wintergreen.

Passiamo poi a Woven Band, cinturino composto da filato proveniente al 100% da plastica riciclata, che sarà disponibile nelle colorazioni Ivy, Lemongrass, Porcelain, Peony, Bay e infine Sage. In questo caso specifico il colore del cinturino varierà progressivamente nel tempo, una situazione abbastanza comune per questa tipologia di materiale utilizzato.

Come accennato nella giornata di ieri, Google Pixel Watch 3 includerà anche diversi cinturini in metallo, rispettivamente Metal Mesh, Metal Links e Metal Slim. Il cinturino Metal Mesh sarà disponibile nelle colorazioni Matte Black, Champagne Gold e Polished Silver. Metal Links presenterà invece solo due colorazioni, vale a dire Matte Black e Brushed Silver. Terminiamo infine con il cinturino Metal Slim, che sarà disponibile nelle varianti Matte Black, Champagne Gold e Brushed Silver. Vi lasciamo dunque alla la galleria completa di tutte le foto dei cinturini di Google Pixel Watch 3 attualmente trapelate.

È bene specificare che tutti i vecchi cinturini per i modelli precedenti saranno compatibili con il modello standard di Google Pixel Watch 3 con cassa da 41 millimetri. Nel caso invece del modello con cassa da 45 millimetri, è facile intuire che solo i nuovi cinturini saranno compatibili. Da queste prime foto è possibile vedere nuove Watch Face, il che farebbe suggerire nuovi arrivi in tal senso con l’imminente introduzione di Wear OS 5.

Google Pixel Watch 3: display più luminoso e tanto altro

Non è finita qui, dal momento che i primi render trapelati portano con sé diverse nuove informazioni in merito alle specifiche tecniche dello smartwatch. Google Pixel Watch 3 monterà infatti uno schermo Actua Display, che porterà così un picco di luminosità pari a 2000 nit, sia per la cassa da 41 e 45 millimetri. Oltre a questo arriverebbero diverse indicazioni in merito alla batteria, con un tempo di ricarica rapida diminuito del 20% nel caso del modello standard: al momento non conosciamo nessuna informazione in merito alla ricarica rapida nel modello con cassa da 45 millimetri.

Con Pixel Watch 3, Google introdurrà la possibilità di visualizzare in tempo reale l’attività a schermo dei suoi Google Nest Doorbell e Google Nest Cam. La compagnia introdurrà con il nuovo modello anche un breve riepilogo mattutino, che presenterà i valori dei principali parametri vitali dell’utente nelle ore precedenti.

Vi ricordiamo infine l’atteso evento Made by Google previsto per il prossimo 13 agosto, che rappresenterà un’ottima occasione per la compagnia per gettare luce su tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche ufficiali del nuovo modello di smartwatch, oltre alla presentazione della nuova serie di smartphone Pixel 9 e gli auricolari Pixel Buds Pro 2. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google, che arriveranno nelle prossime settimane.