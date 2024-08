La sicurezza dei nostri dispositivi è fondamentale, tutelarsi dalle varie insidie del web come app potenzialmente dannose, malware, virus e software indesiderato di vario genere può non essere sempre semplice, soprattutto per gli utenti poco esperti; per questo motivo il colosso di Mountain View ha sviluppato Google Play Protect, uno strumento il cui scopo è proprio quello di tutelare la sicurezza degli utenti e dei loro dispositivi.

Nel corso degli ultimi mesi l’azienda ha continuamente lavorato per migliorare lo strumento in questione, a titolo di esempio abbiamo visto come Play Protect sia stato potenziato per prevenire l’installazione di app dannose, come abbia ricevuto il supporto dell’intelligenza artificiale, o ancora come sia in test una nuova funzione contro le frodi finanziarie e il phishing.

Oggi scopriamo insieme quella che potrebbe essere una futura nuova funzionalità del servizio in questione, grazie a quanto individuato dal solito assembledebug.

Una nuova funzione potrebbe risolvere gli errori di certificazione di Play Protect

Lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato nella versione 42.1.21 del Google Play Store quella che parrebbe essere una futura funzione che potrebbe aiutare gli utenti a risolvere i problemi che causano una certificazione Play Protect non riuscita, lo strumento infatti non viene utilizzato esclusivamente per controllare le applicazioni presenti sullo store proprietario, ma anche gli stessi dispositivi.

Problemi di questo tipo potrebbero verificarsi per vari motivi, per esempio su smartphone di dubbia provenienza che magari non hanno ricevuto le certificazioni necessarie volute da Google, o che magari montano firmware modificati e infettati con malware, o ancora semplicemente magari dispositivi equipaggiati con qualche custom ROM che, per qualche motivo, non piace a Play Protect.

Ad ogni modo, come anticipato, è stata individuata una funzione finora inedita che potrebbe risolvere l’errore di certificazione Play Protect o fornire dettagli sul motivo per cui un dispositivo non è certificato; in futuro Google potrebbe aggiungere un nuovo pulsante “Risolvi problema dispositivo” all’opzione di certificazione Play Protect nelle impostazioni del Play Store, pulsante che dovrebbe apparire presumibilmente solo sui dispositivi che non superano la certificazione in questione. Esso dovrebbe permettere agli utenti di risolvere il problema eseguendo alcuni controlli.

Come potete notare dal video condiviso, la funzione al momento ha restituito un messaggio che recita “Impossibile risolvere il problema di certificazione del dispositivo“, fornendo al contempo sia un “Codice motivo” che indica che il dispositivo non soddisfa i requisiti di Play Integrity, sia un collegamento a una pagina di supporto che spiega come gli utenti possono risolvere i problemi di certificazione.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sulla funzionalità, non è infatti chiaro quali controlli vengano eseguiti nel tentativo di risolvere il problema di certificazione, ne sapremo probabilmente di più in futuro.