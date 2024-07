Google Play Protect è una delle soluzioni di sicurezza più diffuse sui dispositivi mobili ed è integrata direttamente nel Google Play Store per proteggere gli utenti dalle minacce software. Presto, potrebbe aggiornarsi con una nuova funzionalità che darà la possibilità agli utenti di effettuare un’altra scansione alle app rilevate come dannose, prima di decidere se eliminarle.

Google Play Protect: come funziona oggi e quale sarà la novità

Play Protect del Google Play Store, attualmente, consente di scansionare il dispositivo per rilevare app potenzialmente dannose. Infatti, se viene rilevata un’app che viola la politica sui software indesiderati di Google, l’utente viene avvisato e può scegliere di disinstallarla. Anche se, ovviamente, è importantissimo rimuovere le app potenzialmente dannose, potrebbe risultare fastidioso dover disinstallare un’app se questa viene erroneamente etichettata come dannosa. In effetti, l’attuale funzionamento di Play Protect obbliga a disinstallare le app rilevate come dannose senza permettere un’altra scansione delle stesse.

Grazie ad un APK teardown, tecnica che permette di esaminare il codice sorgente delle app, prima del rilascio delle loro nuove funzionalità, è stata scoperta, nella versione 41.9.17 del Google Play Store una novità riguardo il Google Play Protect. Infatti, Google starebbe lavorando per aggiungere un pulsante “Riesamina” alla funzione Play Protect del Google Play Store. Questa funzione permetterà agli utenti di eseguire una nuova scansione delle app dannose rilevate in una scansione precedente.

Con il futuro pulsante “Riesamina”, sarà possibile eseguire una nuova scansione senza dover disinstallare le app potenzialmente dannose rilevate in una scansione precedente. Questa funzionalità sarà particolarmente utile per chi installa app da fonti di terze parti, che spesso vengono erroneamente etichettate come dannose. Ad oggi questa novità non è ancora disponibile nella versione attuale del Google Play Store, ed arriverà molto probabilmente con un aggiornamento futuro.