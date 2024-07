Sul nuovo Pixel 9 Pro XL, la cui uscita dovrebbe essere ormai imminente, sono già trapelati svariati dettagli. Dalle specifiche tecniche ai probabili prezzi per il mercato europeo, ormai si sa tutto del nuovo smartphone di Google. Vi è però un aspetto che, almeno finora, non è mai stato affrontato: ovvero un paragone diretto con i precedenti modelli della linea.

Per avere un’idea più concreta sulle reali dimensioni del Pixel 9 Pro XL, il canale YouTube di Pixophone ha proposto una serie di video che mettono a confronto lo smartphone di prossima uscita con i suoi predecessori. Si tratta di alcuni Shorts che mostrano “con mano” il nuovo modello rispettivamente con Pixel 4, 4XL, 5, 6, 6 Pro, 7, 7 Pro e 8 Pro.

La nuova generazione di dispositivi andrà a proporre una divisione nella gamma, con Pixel Pro 9 che risulta una versione più piccola rispetto alla precedente, ma dotata comunque della stessa componentistica (fotocamera inclusa) del suo fratello maggiore.

Pixel 9 Pro XL, l’evoluzione del design rispetto ai suoi predecessori

Effettuato il confronto appare molto interessante come i telefoni più grandi della linea si siano evoluti in modo impressionante negli ultimi 6 anni. In poche parole, Pixel 9 Pro XL sembra molto più massiccio se confrontato con il Pixel 3 XL (158 × 76,7 × 7,9 millimetri).

Nonostante ciò, va comunque considerato che l’ultimo arrivato della gamma sembri più piccolo del Pixel 6 Pro e 7 Pro. La sensazione è che, i modelli del 2021 e del 2022 risultino più grandi a causa del design migliorato e alla rivisitazione della cornice del dispositivo di prossima uscita.

Il confronto mette in evidenza un altro aspetto molto interessante è l’evoluzione avvenuta dell’ormai datato Pixel 3, lanciato nell’autunno del 2018. Nel complesso, con il passare degli anni la linea è sembrava avvicinarsi per estetica agli iPhone, con linee più squadrate. Con quest’ultimo confronto ormai è stato rivelato praticamente tutto sul Pixel 9 Pro XL e, a tal proposito, non resta che attendere il prossimo 13 agosto per il suo debutto ufficiale sul mercato.