Google ha annunciato sul suo blog l’arrivo di nuovi contenuti in realtà aumentata all’interno di Google Maps che permettono di scoprire monumenti famosi e punti di interesse in modi completamente nuovi. La prima città a sfruttare questa nuova funzionalità è Parigi, che in queste settimane sta ospitando i Giochi Olimpici.

La funzionalità di realtà aumentata in questione, differente da quella che consente di esplorare città e monumenti in tre dimensioni, permette di visualizzare contenuti immersivi direttamente sullo smartphone, integrando il mondo reale con informazioni digitali. Questa collaborazione tra Google Maps e Google Arts & Culture permette di scoprire alcuni dei luoghi più iconici di Parigi puntando il dispositivo verso alcuni monumenti selezionati per scansionarli con Lens.

La Tour Eiffel come non l’avete mai vista in Google Maps

È possibile accedere a questa funzionalità anche se non ci si trova fisicamente nel luogo interessato, semplicemente cliccando sulla scheda “Esperienza AR” che comparirà in alcuni selezionati punti di interesse. Nel post sul suo blog, Google cita i giardini della Tour Eiffel o la Senna: accedendo alla scheda AR sarà infatti possibile visualizzare ricostruzioni virtuali dei progetti originali della costruzione dell’iconico monumento francese, che prenderanno vita direttamente sullo schermo dello smartphone, o i vari padiglioni dei Paesi stranieri costruiti lungo il corso del fiume durante l’Esposizione Universale del 1900.

Le ricostruzioni in realtà aumentata sono inoltre corredate di schede interattive, che è possibile scorrere per visualizzare ulteriori informazioni e approfondire la conoscenza sui monumenti e la cultura parigina. Nel corso delle prossime settimane Google estenderà la funzionalità ad altri monumenti e sarà possibile visualizzare ricostruzioni accurate in realtà aumentata della Cattedrale di Notre Dame nel 18° secolo, della Bastiglia prima della Rivoluzione Francese o del Palais des Tuileries prima che fosse demolito diversi secoli fa.

Parigi è soltanto la prima scelta di questa nuova funzionalità sperimentale, che nel corso del tempo verrà poi estesa a tante altre città e monumenti storici in ogni parte del mondo.