Il fenomeno noto come Juice Jacking non è di certo una novità, visti gli avvertimenti dello scorso anno riguardo questo pericolo troppo spesso sottovalutato.

Stiamo parlando di una minaccia concreta tanto per i possessori di iPhone quanto per quelli di smartphone Android. Si tratta di attacchi informatici attuati attraverso porte per l’alimentazione USB-C o Lightning di hotel, aeroporti o contesti simili. Sfruttando il fatto che, attraverso lo stesso cavo che alimenta il telefono possono essere trasmessi anche dati, alcuni cybercriminali hanno scoperto tecniche per rubare informazioni attraverso punti di ricarica adeguatamente manipolati.

Il rischio di cadere vittima di Juice Jacking è evidente: di fatto, collegandosi alla postazione di ricarica sbagliata, i criminali informatici ottengono pieno accesso ai dispositivi, potendo copiare o cancellare i file al loro interno. Nonostante la minaccia sia concreta, va anche detto che gli sviluppatori (sia in ambiente iOS che Android) hanno però trovato delle contromisure che permettono agli utenti più prudenti di evitare potenziali disastri.

Juice Jacking, come attivare la modalità Blocco su Android e iOS

Un chiaro esempio in tal senso è la modalità Blocco relativa ad Android 15, una difesa fondamentale contro attacchi Juice Jacking. Questa funzione, una volta attivata, va di fatto a impedire il trasferimento di dati attraverso il cavo di alimentazione. A patto di non trasferire dati continuamente, dunque, il consiglio degli esperti è di mantenere sempre questa modalità attivata, soprattutto se l’utente si trova spesso in situazioni di potenziale rischio.

Per attivare la modalità Blocco in ambiente Android è necessario premere in contemporanea i pulsanti Accessione e volume su. Fatto ciò, dal pop-up che appare, è necessario selezionare la voce Blocco. Così facendo, l’utente disattiverà le notifiche e lo sblocco attraverso impronta digitale oltre alla possibilità di trasferire dati tramite la porta USB-C del telefono. In caso di necessità è possibile, effettuando gli stessi passaggi ma disattivando la modalità, tornare al normale utilizzo del dispositivo.

La procedura per ottenere un risultato su iPhone prevede di andare in Impostazioni – Face ID e codice o su Touch ID e codice, disattivando poi la voce Accessori. Affinché la modalità sia effettivamente attiva su iOS è necessario attendere un’ora.

Per evitare qualunque tipo di problema per quanto riguarda il Juice Jacking risulta essenziale evitare a priori qualunque fonte di alimentazione sconosciuta e, nel caso sia necessario, affidarsi a un power bank che funga da “filtro” tra telefono e presa.