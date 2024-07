Il team di Google continua a pubblicare video dedicati ai nuovi smartphone che ha in programma di lanciare il prossimo mese: stiamo ovviamente parlando di Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Nelle scorse ore su YouTube è stato pubblicato un nuovo breve video dedicato in particolare a Google Pixel 9 Pro, contenente ben 22 ragioni per le quali gli utenti dovrebbero mettere da parte i loro attuali smartphone e comprare questo nuovo modello del colosso di Mountain View.

Ecco perché dovreste acquistare Pixel 9 Pro secondo Google

Il titolo del nuovo video (“22 reasons you should say goodbye to your phone and hello to #Pixel9 Pro with Gemini“) non lascia spazio a dubbi su quale sia l’intento di Google, che fa riferimento solo ai modelli “Pro” e ciò potrebbe significare che le funzionalità di Gemini con intelligenza artificiale sulla versione “base” potrebbero essere limitate.

Tra le funzionalità elencate dal colosso di Mountain View ve ne sono diverse che riguardano la fotocamera, come la possibilità di catturare il momento desiderato, la possibilità di cancellare dagli scatti gli elementi di disturbo, il miglioramento della qualità delle immagini e la possibilità di creare dei paesaggi per i propri scatti.

Ed ancora, le funzionalità IA di Google consentiranno agli utenti di generare immagini, riassumere email o pagine Web, avere un aiuto per scrivere testi, avere risposte su domande relative ai contenuti visualizzati.

Il team di Google ricorda anche funzioni come la possibilità di fare affidamento sulle traduzioni live, il miglioramento della qualità dell’audio durante le telefonate e la possibilità di farsi sostituire dall’assistente virtuale per le attese durante le chiamate.

Ecco il video pubblicato dal colosso di Mountain View:

Ricordiamo che la presentazione ufficiale è in programma per il 13 agosto 2024, in anticipo rispetto a quanto è avvenuto negli ultimi anni per le precedenti generazioni.